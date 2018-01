Vrhnika, 26. januarja - Vrhniški policisti so v sredo v okolici Vrhnike preiskali prostor zaradi suma proizvodnje prepovedane droge. Zasegli so 1798 svežih sadik konoplje, približno pol kilograma delcev konoplje, opremo za gojenje in telefona. Policisti so odvzeli prostost 41-letniku, preiskovalni sodnik pa mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.