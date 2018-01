Ljubljanska borza pretežno v zelenem

Ljubljana, 26. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je sredi dneva nad izhodiščem. Doslej je pridobil 0,38 odstotka oziroma 3,15 točke in je pri 837,82 točke. Tečaji delnic se gibljejo pretežno v zelenem. Največ so doslej pridobile delnice Telekoma Slovenije, edine v rdečem pa so delnice Intereurope.