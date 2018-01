Raziskava ECB: Inflacija bo nekoliko višja od dosedanjih napovedi

Frankfurt, 27. januarja - Poklicni napovedovalci Evropske centralne banke (ECB) so nekoliko povišali inflacijska pričakovanja za letošnje in prihodnje leto, medtem ko naj bi bila na dolgi rok stopnja inflacije v območju evra okrog 1,9 odstotka. Izboljšali so tudi napovedi za rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v območju z evrom.