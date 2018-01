V Izraelu našli najstarejše človeške ostanke izven Afrike

Miami, 26. januarja - V Izraelu so izkopali najstarejše ostanke sodobnega človeka izven Afrike. Ti ponujajo dokaze, da so se naši predniki iz Afrike selili že veliko prej, kot so znanstveniki prvotno mislili. Genske študije so to namigovale že prej, z najdbo v Izraelu, pa lahko teorijo tudi potrdijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.