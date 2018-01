Strniša na zasedanju Višegrajske skupine o prihodnosti skupne kmetijske politike

Budimpešta, 26. januarja - Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša se je v četrtek udeležila zasedanja Višegrajske skupine držav in Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije v Budimpešti. Na zasedanju so predstavniki držav z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom razpravljali o prihodnosti skupne kmetijske politike.