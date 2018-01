Rojstni dan praznuje slavni baletnik Mihail Barišnikov

Ljubljana, 27. januarja - Slavni baletni plesalec ruskega rodu Mihail Barišnikov, ki že več let živi in dela v ZDA, je danes dopolnil 70 let. Barišnikov je bil med drugim devet let umetniški vodja Ameriškega baletnega gledališča, nastopil je v več filmih in se pojavil v televizijski seriji Seks v mestu, navdušuje pa se tudi nad slovensko vodko.