Na mednarodni konferenci poudarili pomen ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem

Ljubljana, 27. januarja - Mednarodna konferenca o politikah za enakost pri staranju v organizaciji vlade in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je minuli teden med drugim obravnavala možnosti za nov model ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Države si prizadevajo za ustrezne rešitve, med njimi Slovenija in Japonska, kjer so učinki že vidni.