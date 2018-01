9 dni do OI - Park Ji-Sung

Ljubljana, 30. januarja - Najbolj znan in oboževan športnik v Južni Koreji je zdaj že bivši nogometaš Park Ji-Sung, ki je bil v svojih najboljših letih član Manchester Uniteda.

Igral je na poziciji veznega igralca, v zgodovino pa bo zapisan kot prvi azijski nogometaš, ki je dosegel gol v evropski ligi prvakov. Hkrati je bil tudi kapetan Manchester Uniteda, s katerim je 2008 postal evropski in svetovni klubski prvak.

Park je kariero začel na univerzi Myongji, se nato preselil na Japonsko, preboj v evropski nogomet pa mu je uspel tudi po zaslugi nizozemskega stratega Guusa Hiddinka, ki je bil njegov trener najprej v korejski reprezentanci, kasneje pa v PSV Eindhovnu. Potem ko je nizozemska ekipa v sezoni 2004/05 prišla do polfinala lige prvakov, je njegovo kakovost opazil tudi Sir Alex Ferguson in ga julija 2005 za štiri milijone funtov pripeljal v Manchester United. Z njim je bil štirikrat angleški prvak.

V Manchestru je ostal do 2012, ko je bil posojen v Queens Park Rangers, kasneje v PSV, kariero pa je končal zaradi poškodbe kolena leta 2014. Trenutno je Park Ji-Sung ambasador Manchester Uniteda v Aziji.

Poleg Park Ji-Sunga so znana južnokorejska nogometna imena še Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Lee Woon-jae, Lee Young-pyo, Hwang Sun-Hongh, Kim Joo-sung, Lee Dong-gook, Choi Soon-ho in Seol Ki-hyeon. Vsi so že končali športne kariere, tako da je trenutno prvi igralec južnokorejskega nogometa je 25-letni napadalec Son Heung-min, član angleškega Tottenhama.