Pahor "zadržan do priznanja Palestine"

Ljubljana, 26. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes sporočil, da je v sedanjih okoliščinah "zadržan do priznanja Palestine". Kot so sporočili iz njegovega urada, Pahor "podpira diplomatsko priznanje Palestine v okoliščinah, ko bi to priznanje pripomoglo k ureditvi dvostranskih vprašanj z Izraelom in ne k njihovemu zaostrovanju".