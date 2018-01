Ljubljana, 26. januarja - Strokovna direktorica pediatrične klinike v Ljubljani Anamarija Meglič in predstojnica Centra za nalezljive bolezni NIJZ Maja Sočan bosta danes ob 12. uri v avli Pediatrične klinike UKC Ljubljana na Bohoričevi 20 dali izjavo za medije glede poteka aktivnosti in ugotovitev v zvezi s primerom ošpic v Sloveniji, so sporočili iz UKC. (STA/AVDIO)