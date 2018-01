V muzeju MoMA jugoslovanska socialistična arhitektura

New York, 26. januarja - V uglednem newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA) bodo 15. julija odprli razstavo jugoslovanske arhitekture iz povojnega obdobja, od leta 1948 do 1980. Na razstavo, ki bo odprta do januarja prihodnje leto, muzej na spletni strani vabi s fotografijo ljubljanskega Trga republike.