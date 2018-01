10 dni do OI - taekwondo, nogomet in baseball

Ljubljana, 29. januarja - Taekwondo izvira iz Južne Koreje in je šport, na katerega so tamkajšnji prebivalci najbolj ponosni. Razvijati naj bi se začel v 4. stoletju na območju tedanje Goguryeje - iz tega imena je kasneje nastala Koreja, dejstvo pa je, da je taekwondo rudi sestavni del pri usposabljanju korejskih vojakov.

Poleg teakwondoja, ki je olimpijski šport postal leta 2000, prvo predstavitev pa je doživel v Seulu 1988, sta v Južno Koreji zelo popularna še nogomet in baseball. Skoraj polovica Korejcev se je opredelila za nogomet kot najbolj gledan šport, baseball aktivno spremlja približno četrtina prebivalstva, nato pa sledijo košarka, golf in ragbi.

Nogometaši Južne Koreje so redni udeleženci svetovnih prvenstev od 1986 dalje in so hkrati prva azijska ekipa, ki se je prebila do polfinala svetovnega prvenstva. Prvič ji je to uspelo na domačem prvenstvu 2002, uspeh pa so ponovili še 2010. V prvi ligi, imenovani K League 1, sodeluje 12 ekip. Branilec naslova je Jeonbuk Hyundai Motors iz Jeonju na severu države, največ naslovov - 7 - pa ima Seongnam.

Baseball je v Južno Korejo pripeljal ameriški misijonar Phillip Gillette leta 1905, državno prvenstvo pa je bilo ustanovljeno 1982. Južnokorejska reprezentanca je ena najmočnejših ekip na svetu in je redna udeleženka zaključnih bojev na največjih tekmovanjih ob Japonski in ZDA.

Poleg omenjenih športov so v Južni Koreji popularne še mnoge različice borilnih veščin, kajtanje, ki v Aziji velja za športno disciplino, ter golf. Pri slednjem izstopajo dekleta, saj jih na najpomembnejši turneji, ameriški LPGA, nastopa več kot štirideset.