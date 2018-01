Finci znani po kavi, hitrosti, heavy metalu in prazniku zaspancev

Helsinki, 26. januarja - Na Finskem bodo v nedeljo potekale predsedniške volitve. Javnomnenjske ankete zmago na volitvah napovedujejo trenutnemu predsedniku Sauliju Niinistu, ki bo, če bo zmagal, predsedniško mesto ponovno zasedel za šest let. Finci so v svetu sicer znani tudi po kavi, hitrosti, heavy metalu in prazniku zaspancev.