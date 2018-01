Tudi škofjeloški svetniki potrdili dokapitalizacijo Starega vrha

Škofja Loka, 26. januarja - Škofjeloški občinski svetniki so na četrtkovi seji soglasno potrdili dokapitalizacijo Smučarsko turističnega centra (STC) Stari vrh. Občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, katere svetniki so dokapitalizacijo podprli že decembra lani, bosta tako v STC Stari vrh vložili vsaka po 200.000 evrov za odkup terjatev od banke.