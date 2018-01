V Studiu UGM predstavitev avtorskih projektov petih mladih umetnikov

Maribor, 26. januarja - V Studiu Umetnostne galerije Maribor (UGM) bodo danes odprli razstavo "Hej, me v redu slišiš?", ki združuje projekte petih mladih avtorjev in avtoric - Nike Ham, Emila Kozoleta, Ize Pavlina, Dorotee Škrabo in Valerie Wolf Gang. Pol ure pred slovesnim odprtjem bo potekal voden ogled razstave, ki jo bo predstavil kustos v UGM Jure Kirbiš.