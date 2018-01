Ljubljana, 26. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji v smeri večjih mest. Vozila v okvari ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med priključkoma Arja vas in Celje zahod proti Mariboru.