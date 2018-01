Newyorški muzej Guggenheim Trumpu namesto Van Gogha ponudil zlato straniščno školjko

New York, 26. januarja - Predsednik ZDA Donald Trump je muzej Guggenheim v domačem New Yorku zaprosil, naj mu za Belo hišo začasno posodi Van Goghovo sliko snežne pokrajine, a ga je muzej zavrnil na precej nenavaden način. Namesto Van Gogha so mu namreč ponudili straniščno školjko iz čistega 18-karatnega zlata, je poročal Washington Post.