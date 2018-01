Tavares priigral zmago Realu

Ljubljana, 25. januarja - Košarkarji so v evroligi začeli 20. krog tekmovanja. Do nove zmage, že 13., so prišli košarkarji madridskega Reala, ki so doma s 87:68 premagali Anadolu Efes. Igralec tekme je bil Walter Tavares, ki je ob 14 točkah dosegel statistični indeks 25. Po točkah je bil najboljši Madridčan slovenski reprezentant Luka Dončič, ki je dosegel 17 točk.