Newyorške borze mešano, Dow Jones znova rekordno

New York, 25. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile mešano. Medtem, ko se tehnološki indeks Nasdaq ni uspel zadržati nad gladino, pa se je Dow Jones znova povzpel do rekordnih vrednosti. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so bili vlagatelji pozorni na Svetovni gospodarski forum v Davosu in tudi na poslovne rezultate podjetij.