Boris Johnson potomec najbolj znane švicarske mumije

Ženeva, 26. januarja - Švicarski strokovnjaki so po več desetletjih razvozlali identiteto najbolj znane švicarske mumije - baselske mumije. Ob tem so ugotovili, da je znan tudi njen potomec - britanski zunanji minister Boris Johnson, so sporočili iz prirodoslovnega muzeja v Baslu. Johnson je že izrazil ponos, da je potomec znane mumije.