Severnokorejske hokejistke že spoznavajo olimpijsko okolje

Pyeongchang, 25. januarja - Predolimpijsko otoplitev odnosov med obema Korejama so prve občutile članice severnokorejske hokejske ekipe oziroma 12 igralk, ki bodo na igrah nastopile v enotni korejski ekipi. Danes so že obiskale bodoča olimpijska prizorišča, mejo med državama pa so lahko prečkale po skrajšanem postopku.