Ruski športni minister: Borili se bomo za vsakega športnika

Moskva, 25. januarja - Rusija je danes sporočila, da se bo do zadnjega in z vsemi pravnimi sredstvi borila za svoje športnike, da se bodo ti lahko udeležili zimskih olimpijskih iger, ki se 9. februarja začenjajo v Pyeongchangu. Mednarodno športno razsodišče ima še do 5. februarja čas, da nekaterim omogoči olimpijske sanje.