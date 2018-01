Novost letošnje Informative ponudba delovnih mest

Ljubljana, 26. januarja - Deseti sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo tudi letos potekal skupaj z Areno mladih na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Danes in v soboto se bo predstavilo več kot 250 programov izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja. V okviru novega projekta Moja prva zaposlitev pa bodo ponudili kar 790 delovnih mest.