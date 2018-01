Prodaja novih stanovanjskih nepremičnin v ZDA decembra navzdol

Washington, 25. januarja - Prodaja novih stanovanjskih nepremičnin je v ZDA decembra glede na november padla za 9,3 odstotka na letno prilagojeno raven 625.000 enot, kar je največji padec od avgusta 2016. V celotnem letu 2017 so medtem v ZDA prodali 608.000 novih stanovanj in hiš, kar je 8,3 odstotka več kot leta 2016 in največ od leta 2007.