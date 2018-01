"Uro do sodnega dne" premaknili na zgolj dve minuti do polnoči

Washington, 25. januarja - Vse večja možnost jedrske vojne in popolna nepredvidljivost ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta na simbolični "uri do sodnega dne" potisnila kazalce na zgolj dve minuti do polnoči, so danes objavili ameriški znanstveniki. Ura, ki je v bistvu metafora za to, kako blizu uničenju je človeštvo, se je tako pomaknila naprej za 30 sekund.