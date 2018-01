Za Ruse na olimpijski hokejski turnir tudi Kovalčuk in Dacjuk

Moskva, 25. januarja - Rusi so danes objavili seznam reprezentantov, ki se bodo na olimpijskih igrah v Pyeonchangu udeležili hokejskega turnirja. Rusija bo na igrah nastopila pod nevtralno zastavo kot olimpijski športniki Rusije, v prvem delu pa bo igrala v skupini B ob Sloveniji, Slovaški in ZDA. Za Ruse bosta na igrah nastopila tudi Ilija Kovalčuk in Pavel Dacjuk.