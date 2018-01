Sindikat Glosa proti predlogu novele krovnega zakona v kulturi

Ljubljana, 25. januarja - V Sindikatu Glosa so nad predlogom novele zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki je od ponedeljka v javni razpravi, "razočarani in jezni". "Osnutek krši vse, kar je več kot desetletje teklo utečeno in velikokrat v vsestransko korist," so prepričani.