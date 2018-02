Tedenski pregled - svet od 26. 1. do 1. 2.

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 2. februarja - Ker odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont ni mogel v Barcelono, ni prišlo do napovedane seje parlamenta, na kateri bi ga vnovič izvolili za predsednika pokrajine. Predsednik ZDA Donald Trump je imel prvi govor o stanju v državi in požel pozitivne odzive. Dizelska afera pa je dobila nov zagon z bizarnimi poskusi na opicah in ljudeh.