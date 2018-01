Vladni pogajalci danes s sindikati s področja zdravstvene nege in socialnega varstva

Ljubljana, 26. januarja - Vladni pogajalci se bodo danes srečali s predstavniki sindikata delavcev v zdravstveni negi ter sindikata zdravstva in socialnega varstva. Tako se bodo začela še zadnja pogajanja v nizu iskanja rešitev pred napovedanimi stavkami. V februarju naj bi poleg zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu stavkali še v policiji in izobraževanju.