Ameriške judovske organizacije pozivajo Slovenijo, naj ne prizna Palestine

New York, 25. januarja - Voditelji Konference vseh 48 večjih ameriških judovskih organizacij so v sredo izrazili zaskrbljenost nad napovedmi, da bo slovenski parlament razpravljal o priznanju Palestine. Slovenskega premierja Mira Cerarja so pisno pozvali, naj vlada ne prizna Palestine, ker po njihovem zato ni nobene utemeljitve.