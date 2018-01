Med mladostniki zlasti na območju Kranja zaznali uporabo fenibuta

Ljubljana/Kranj, 25. januarja - Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi je zaznal, da otroci in mladostniki, zlasti na območju Kranja, uporabljajo izdelke, ki vsebujejo fenibut. Ta lahko povzroča zasvojenost, dlje časa trajajoča uporaba pa vodi v okvaro ledvic in maščobno degeneracijo jeter, so danes objavili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.