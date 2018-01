Na seji DVK o uvajanju e-obvestil za posebne oblike glasovanja

Ljubljana, 25. januarja - Na seji Državne volilne komisije (DVK) so članom predstavili projekt e-obvestil o posebnih oblikah glasovanja, denimo po pošti, na domu in izven okraja prebivališča, oddaja bo mogoča preko obstoječega portala e-uprave. Obravnavali so tudi pobudo SDS za večjo transparentnost volitev s spletno objavo zapisnikov o izidih na posameznih voliščih.