Zakonski predlog SDS za odpravo posledic decembrske ujme končal pot v DZ

Ljubljana, 25. januarja - Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic ujme, ki je državo prizadela decembra lani in ki so ga v DZ vložili poslanci SDS, je končal parlamentarno pot. Večina poslancev je namreč ocenila, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V razpravi so pojasnili, da to področje ureja veljavni zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.