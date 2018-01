V Strasbourgu v okviru projekta e.city - Ljubljana predstavitev slovenskih umetnikov

Strasbourg, 26. januarja - V okviru projekta e.city - Ljubljana bodo v Strasbourgu v razstavišču Apollonia odprli razstavo Od umetnosti v urbanem kontekstu do fikcije in distopije ter v steklenem paviljonu Lieu d'Europe razstavo slovenskega umetnika Mihe Štruklja. Poleg tega bo danes in v soboto v Lieu d'Europe tudi performans Neje Tomšič Čaj za pet.