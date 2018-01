Dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja se obeta podpora

Ljubljana, 25. januarja - DZ je današnji del januarske seje začel v obravnavo dopolnitve zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bi izključili možnost vstopa stranskih udeležencev v postopke odločanja o dostopu do podatkov, ki so po zakonu javni. V koaliciji zakonu napovedujejo podporo, v opoziciji pa opozarjajo na možno ustavno spornost predloga.