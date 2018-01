DZ potrdil zakon o plačilnih storitvah

Ljubljana, 25. januarja - DZ je danes potrdil zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Zakon, ki bo prispeval k večji varnosti in ugodnostim za potrošnike, med drugim uvaja storitev zagotavljanja informacij o računih in prepoveduje posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico.