Demokracija: Meč kralja Arturja (25. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Pravi in edini vladar v demokracijah je ljudstvo. In tega se tranzicijska levica najbolj boji. Da bi ljudstvo prevzelo oblast. Zato so skupaj z globoko državo in ob pomoči režimskih medijev ugrabili sistem, da bi onemogočili vrnitev oblasti tja, kamor tudi spada - k ljudem, piše Jože Biščak v Demokraciji.