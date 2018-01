Delo: Predvidljivost kurdske tragedije (25. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Konec septembra lani je velika večina prebivalcev iraškega Kurdistana podprla nastanek neodvisne kurdske države. Po plebiscitu je sledila streznitev. Iraške sile so zasedle 40 odstotkov ozemlja predvidene kurdske države in polovico naftnih vrtin. "Zavezniki" so se prelevili v - izdajalce, piše Boštjan Videmšek v Delu.