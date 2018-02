Delo: Življenje in smrt (13. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Poskus hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović in njenega srbskega kolega Aleksandra Vučića, da državi ne bi bili v neskončnost talki preteklosti, nima veliko možnosti za uspeh. Nacionalistične srbske in hrvaške politične elite vztrajno spodbujajo in ohranjajo nesmiselno ravnotežje, piše Vili Einspieler v Delu.