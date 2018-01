Dnevnik: Stavka javnega sektorja: Če so dobili zdravniki ... (25. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Leta minevajo, ko se o javnem sektorju "pogovarjamo" le v zvezi s plačami. Ki so največja "posamična" postavka v proračunu in kot takšna pripravna tema za manipulacije, za medsebojno politično izigravanje posameznih družbenih skupin in za uveljavljanje partikularnih interesov na račun javnega, piše Vojko Flegar v Dnevniku.