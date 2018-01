Houston dobil teksaški obračun

Dallas, 25. januarja - Košarkarji Houston Rockets so v severnoameriški ligi NBA na gostovanju pri Dallas Mavericks dobili teksaški obračun s 104:97 in slavili še četrto zmago zapored. Gosti so vodili ves čas tekme, razliko pa so naredili že v uvodni četrtini (38:28), ko so zadeli kar deset metov za tri točke. James Harden je dosegel 25 točk, Trevor Ariza pa 23.