Caroline Wozniacki prva finalistka OP Avstralije

Melbourne, 25. januarja - Danska teniška igralka Caroline Wozniacki je le še zmago oddaljena od svojega prvega naslova na turnirjih velike četverice v karieri, potem ko je v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagala nepostavljeno Belgijko Elise Mertens. Wozniackijeva je po uri in 37 minutah igre slavila s 6:3 in 7:6 (2) in se kot prva uvrstila v finale.