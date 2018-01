Newyorške borze neenotno, indeks Dow Jones rekorden

New York, 24. januarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno, indeks Dow Jones pa je trgovanje zaključil rekordno visoko. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na mešane vrednosti indeksov vplivala predvsem izjava ameriškega ministra za trgovino Wilburja Rossa v Davosu, da so ZDA pripravljene braniti svoje interese v "trgovinskih vojnah".