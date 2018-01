Delo: Kot pred tridesetimi leti (25. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Glavna železniška in avtobusna postaja v prestolnici sta sramota za mesto in državo. Temu pritrjujejo uporabniki pa tudi strokovna javnost od arhitektov do prvega mestnega urbanista, podžupana Janeza Koželja. Vse je še vedno tako kot pred tridesetimi leti, v Delu piše Manja Pušnik.