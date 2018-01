Macron se je v Davosu zavzel za 10-letni načrt za močnejšo EU

Davos, 24. januarja - EU bi morala po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona začeti z izvajanjem 10-letnega načrta, po katerem bi postala močnejša in bi sprejemala drugačne odločitve kot ZDA in Kitajska. Kot je poudaril na Svetovnem gospodarskem forumu, bi morala biti strategija osredotočena na energijo, digitalno tehnologijo, migracije in investicije.