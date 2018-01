Danes s kvalifikacijami na Ljubnem začetek skakalnega praznika

Ljubljana, 26. januarja - Od danes, ko so na sporedu kvalifikacije, pa do nedelje, bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih. To bosta za elito ženskih skokov zadnji tovrstni preizkušnji pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pyeongchangu. Pred domačimi navijači bo nastopilo tudi 11 slovenskih skakalk na čelu z Niko Križnar in Uršo Bogataj.