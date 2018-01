Lizbona, 24. januarja - Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo bo še razširil svojo hotelsko verigo. Že obstoječim hotelom z imeni CR7 v Lizboni in Funchalu se bodo pridružili hoteli v New Yorku, Madridu, kjer napadalec igra za Real, in maroškem Marakešu.