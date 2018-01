Danes na vrsti pogajanja s policisti

Ljubljana, 25. januarja - V javnem sektorju je v sredo potekala prva od napovedanih stavk. V februarju naj bi stavkali še policisti, v zdravstveni negi in izobraževanju. A tudi tisti, ki so nezadovoljstvo izrazili v sredo, so že napovedali stopnjevanje aktivnost, če jim vlada ne bo prisluhnila. Pred slednjo je tako zahtevna naloga. Že danes jo čakajo pogovori s policisti.