Brez sodelovanja z mladimi po mnenju Roka Primožiča z urada za mladino ni napredka na lokalni ravni

Ljubljana, 24. januarja - Na ministrstvu za izobraževanje je danes v organizaciji urada za mladino in Mladinskega sveta Slovenije potekal zaključni dogodek projektov vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj in Vključujemo lokalno. "Številne občine so sprejele dejstvo, da brez sodelovanja z mladimi ni napredka na lokalni ravni," meni direktor urada Rok Primožič.