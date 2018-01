Brglez vlado in sindikate pozval k nadaljevanju pogajanj

Ljubljana, 24. januarja - Predsednik DZ Milan Brglez se je danes sestal s predstavniki stavkajočih sindikatov. Na srečanju so ga seznanili s stavkovnimi zahtevami in potekom pogajanj. Brglez je poudaril, da je pravica stavke urejena tudi v ustavi in spada med človekove pravice. "Pozivam obe strani, da ponovno sedeta za pogajalsko mizo," je še dejal v izjavi medijem.